Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 -0.1%  SPI 19’054 -0.2%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’117 -0.6%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’115 -0.3%  Gold 5’136 0.6%  Bitcoin 50’818 -2.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
China: (K)Ein Ausweg aus dem Teufelskreis?
Umbruch an den Aktienmärkten? Ray Dalio warnt vor Chaos an den Börsen
Gold- und Silberpreis ziehen wegen neuer Zoll-Unsicherheit an
Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Suche...
eToro entdecken
Planbarer Cashflow 23.02.2026 09:01:00

Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst

Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst

Dein Depot kann mehr als nur Kursgewinne liefern: Das Webinar am 4. März ab 18 Uhr zeigt, wie aus Aktien ein planbares Cashflow-System wird - strukturiert, regelbasiert und ohne Daytrading.

Besitzt du solide Aktien und wartest geduldig auf Kursgewinne? Im Jahr 2026 ist Geduld allein eine riskante Strategie. Während die US-Schulden die Marke von 36 Billionen USD überschritten haben und die Zinslast erdrückende 1,27 Billionen USD erreicht, bleibt der klassische Markt oft unberechenbar. Im Webinar am 4. März erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen

» Sichere dir jetzt deinen Platz und mache dein Depot fit für 2026!

Im Mittelpunkt steht ein Ansatz, der auf Systematik statt Spekulation setzt. Du lernst im Webinar für neugierige Anleger, wie sich Aktien mit Rabatt einkaufen lassen, während gleichzeitig Optionsprämien vereinnahmt werden. Es wird erläutert, warum Zeit einer der wichtigsten Ertragsfaktoren ist, wie aus einzelnen Trades ein reproduzierbarer Prozess entsteht und wie dein Depot selbst in Seitwärtsphasen produktiv arbeiten kann. Dabei geht es nicht um Daytrading oder hektische Marktbeobachtung, sondern um planbares Vorgehen mit klaren Regeln.

» Hier Plätze sichern und live lernen, wie du von jeder Marktlage profitierst!

Viele Anleger stecken in erstklassigen Unternehmen mit langfristiger Perspektive fest, doch ihr Depotwert schwankt im Rhythmus der Schlagzeilen. Besonders in einem "geraden Jahr" wie 2026, das im DAX historisch oft eine Nullrunde bei der Rendite bedeutete, ist ein Umdenken nötig. Wer jetzt nur auf steigende Kurse setzt, handelt nach dem Prinzip Hoffnung. Wer hingegen ein strukturiertes Cashflow-System nutzt, macht sein Depot produktiv - auch wenn die Märkte seitwärts laufen. Wie du so ein Cashflow-System aufbaust, erklärt dir Andrei Anissimov live im Webinar am 4. März ab 18 Uhr!

Dieses Webinar wird präsentiert von WH SelfInvest

Dein Experte im Webinar

Uwe Kaelberer Andrei Anissimov ist ein Trainer, dem der Erfolg seiner Teilnehmer am Herzen liegt. Seine Mission ist es, Menschen zu zeigen, wie einfach und effektiv an der Börse Geld verdient werden kann. Er beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Börse und ist Investor, Autor und Unternehmer. In seiner Investoren-Akademie "Trader IQ" hat er seit der Gründung 2013 Fondsmanager, Vermögensverwalter und mehrere tausende privater Investoren ausgebildet. Als Buchautor und erfahrener Trainer weiss er genau worauf es ankommt, um an der Börse die höchsten Renditen bei geringen Risiken zu bekommen und sagt: "Erfolg an der Börse ist erlernbar - wie das Autofahren".

Weitere Links:

Vier Grundprinzipien für den Erfolg beim CFD-Handel

Bildquelle: Miha Creative / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 25‘000er-Marke zurückerobert
20.02.26 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.17 B5HSYU
Short 14’671.33 13.80 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’848.98 23.02.2026 09:04:51
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.94 STVB8U
Long 12’373.32 8.85 S8IBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 8: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
4. Quartal 2025: Diese Änderungen nahm George Soros im Depot vor
Umbruch an den Aktienmärkten? Ray Dalio warnt vor Chaos an den Börsen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Nestlé-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Unity Software Inc. Q4 Loss Declines

Top-Rankings

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:15 Aktien Asien: Vermehrt Gewinne trotz Trumps Zöllen - Feiertag in Japan und China
09:13 GNW-News: Einladung: Ascom 2025-Jahresergebniskonferenz für Analysten und Investoren
09:07 Putin hebt Bedeutung von Atomstreitkräften hervor
09:06 Preise für Gold und Silber steigen wegen neuer Zoll-Unsicherheit
09:04 GNW-News: TERA-Award weitet globale Reichweite durch Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und dem University of Cambridge Institute for Sustainability L...
09:01 Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant
08:48 BDI-Präsident: Zolldeal mit den USA in Kraft setzen
08:26 Anschlag auf Berliner Stromnetz: Frist für Millionen-Belohnung endet
08:19 Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste erwartet - Neue US-Zollunsicherheit
08:13 US-Zölle belasten Maschinenbau: Exporte sinken 2025 deutlich