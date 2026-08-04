Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Uber wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,805 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Uber nach den Prognosen von 42 Analysten 14,24 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,65 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 39 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,34 USD je Aktie, gegenüber 4,73 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 49 Analysten durchschnittlich bei 58,22 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 52,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch