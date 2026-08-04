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Software-Bilanz 04.08.2026 06:14:00

Palantir-Aktie legt kräftig zu: Gewinn wächst stärker als erwartet

Palantir-Aktie legt kräftig zu: Gewinn wächst stärker als erwartet

Der Softwarekonzern Palantir hat am Montagabend seine Bücher geöffnet. So lief die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal.

Palantir
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0,41 US-Dollar je Aktie hat der Software- und Dienstleistungskonzern Palantir im zweiten Jahresviertel 2026 erwirtschaftet. Damit verdiente das von Peter Thiel gegründete Unternehmen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch 0,13 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten. Die Analystenerwartungen konnte Palantir mit seiner Gewinnentwicklung schlagen, Experten waren im Vorfeld von einem EPS von 0,344 US-Dollar ausgegangen.

Der Umsatz entwickelte sich daneben positiv: Nach 1,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum setzte Palantir im aktuellen Berichtsquartal 1,94 Milliarden US-Dollar um und übertraf damit die Markterwartungen, die bei Umsätzen von 1,81 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.

Die Palantir-Aktie gewinnt im nachbörslichen Montagshandel an der NASDAQ zeitweise 7,45 Prozent auf 135,01 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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