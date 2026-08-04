Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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04.08.2026 06:14:00
Palantir-Aktie legt kräftig zu: Gewinn wächst stärker als erwartet
Der Softwarekonzern Palantir hat am Montagabend seine Bücher geöffnet. So lief die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal.
Der Umsatz entwickelte sich daneben positiv: Nach 1,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum setzte Palantir im aktuellen Berichtsquartal 1,94 Milliarden US-Dollar um und übertraf damit die Markterwartungen, die bei Umsätzen von 1,81 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.
Die Palantir-Aktie gewinnt im nachbörslichen Montagshandel an der NASDAQ zeitweise 7,45 Prozent auf 135,01 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch
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