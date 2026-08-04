Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar

Zürich (awp) - Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostet am Abend 0,9332 Franken, am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9315 Franken gehandelt.

Auch das Währungspaar Euro/USD ist auf 1,1532 von 1,1514 gestiegen. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Dollar bei 0,8092 praktisch stabil.

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Der Euro profitierte von einem Rückgang der Rohölpreise. Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent schürten die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg und eine Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr. Der Dollar als Weltleitwährung war unter diesen Umständen wieder etwas weniger gefragt.

awp-robot/cf