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04.08.2026 21:47:00
Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Der Euro hat am frühen Abend etwas zugelegt.
Zürich (awp) - Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostet am Abend 0,9332 Franken, am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9315 Franken gehandelt.
Auch das Währungspaar Euro/USD ist auf 1,1532 von 1,1514 gestiegen. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Dollar bei 0,8092 praktisch stabil.
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Der Euro profitierte von einem Rückgang der Rohölpreise. Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent schürten die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg und eine Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr. Der Dollar als Weltleitwährung war unter diesen Umständen wieder etwas weniger gefragt.
awp-robot/cf
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