Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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03.08.2026 14:47:44
Beiersdorf Neutral
Beiersdorf
73.00 CHF -2.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Konsumgüterkonzerns lägen deutlich unter den Erwartungen und dürften zu merklich sinkenden Konsensschätzungen führen, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.96 €
|
Abst. Kursziel*:
1.32%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.60%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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