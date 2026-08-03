Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Zahlen und einem gesenkten Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Molly Wylenzek zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung generell nicht überrascht. Die Kürzungen fielen aber etwas stärker aus als erwartet. Sie wartet auf weitere Einzelheiten zum Plan, bei der Kernmarke Nivea eine Wende herbeizuführen./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78.84 €
|
Abst. Kursziel*:
2.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.67%
|
Analyst Name::
Molly Wylenzek
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:22
|Jefferies & Company Inc. gibt Beiersdorf-Aktie Hold (finanzen.ch)
|
15:09
|Beiersdorf senkt nach Ergebnisrückgang Jahresprognose - Aktie sinkt (AWP)
|
15:07
|Beiersdorf-Aktie: Underperform-Bewertung durch RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
14:49
|Bernstein Research: Beiersdorf-Aktie erhält Outperform (finanzen.ch)
|
13:29
|Beiersdorf-Aktie deutlich schwächer: Ausblick zu Umsatz und Margen 2026 gesenkt (Dow Jones)
|
13:26
|Beiersdorf will Nivea-Turnaround beschleunigen - 18-Monats-Plan (Dow Jones)