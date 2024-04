NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Ergebnisse seien ermutigend, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich sei das Konsumentengeschäft mit einem Wachstum, das auf vergleichbarer Basis deutlich über den Erwartungen liege. Das Klebstoffgeschäft Tesa habe sich derweil schwach entwickelt./tih/gl;