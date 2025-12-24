So lohnend wäre ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren gewesen

Anzeige

Vor 3 Jahren notierte Binance Coin bei 246.16 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 4.062 Binance Coin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’427.59 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.12.2025 auf 843.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 242.76 Prozent erhöht.

Am 10.03.2025 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 533.45 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net