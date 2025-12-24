|Rentable TRX-Anlage?
|
24.12.2025 11:03:08
So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tron-Einstieg verdienen können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 3 Jahren war ein Tron 0.054221 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 184’431.03 TRX im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 52’253.26 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.12.2025 auf 0.2833 USD belief. Mit einer Performance von +422.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bei 0.2122 USD erreichte TRX am 16.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|68’378.29702
|-0.64%
|Handeln
|Vision
|0.06665
|1.60%
|Handeln
|Ethereum
|2’300.29914
|-1.42%
|Handeln
|Ripple
|1.46021
|-1.05%
|Handeln
|Solana
|95.53232
|-2.09%
|Handeln
|Cardano
|0.27983
|-2.10%
|Handeln
|Polkadot
|1.35677
|-2.34%
|Handeln
|Chainlink
|9.57732
|-1.84%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.45%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-2.46%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/