So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tron-Einstieg verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Tron 0.054221 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 184’431.03 TRX im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 52’253.26 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.12.2025 auf 0.2833 USD belief. Mit einer Performance von +422.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bei 0.2122 USD erreichte TRX am 16.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

01:39Finixio Crypto Logo Deshalb ist ein Bitcoin-Crash in Q1 unwahrscheinlich
23.12.25Finixio Crypto Logo Prognose: Bitcoin zwischen Druck und Chance – Wer setzt sich durch
23.12.25Finixio Crypto Logo Unterschätzt Bitcoin die Gefahr von Quantencomputern? Und kann dieses Projekt Bitcoin optimieren?
