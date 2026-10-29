Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 44 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine erhöhten Schätzungen für den Industrie-Recycler spiegelten die erheblichen US-Steuergutschriften in den kommenden Jahren und die daraus resultierende, höhere Wahrscheinlichkeit für Aktienrückkäufe 2027 wider, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. 2026 erwartet er die Ergebnisse in der oberen Hälfte der neuen Unternehmens-Zielspannen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.40 €
|
Abst. Kursziel*:
41.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.09%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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29.10.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX notiert am Mittag seitwärts (finanzen.ch)
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29.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
28.10.26
|EQS-News: FY 2026 Adj. EBITDA guidance narrowed to €260m - €270m and Critical Minerals US grant to add €26m in EBITDA in Q4 2026, resulting in a new guidance of €286m - €296m (EQS Group)
|
28.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.ch)
|
28.10.26
|EQS-Adhoc: Befesa S.A.: Befesa raises FY 2026 adjusted EBITDA guidance to €286–296 million due to expected contribution from Critical Materials US grant of approx. €26 million (EQS Group)
Analysen zu Befesa
|06:34
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06:34
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06:34
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
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|03.07.26
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|05.05.26
|Befesa Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Befesa
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