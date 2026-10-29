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Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164

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29.10.2026
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30.10.2026 06:34:43

Befesa Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 44 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine erhöhten Schätzungen für den Industrie-Recycler spiegelten die erheblichen US-Steuergutschriften in den kommenden Jahren und die daraus resultierende, höhere Wahrscheinlichkeit für Aktienrückkäufe 2027 wider, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. 2026 erwartet er die Ergebnisse in der oberen Hälfte der neuen Unternehmens-Zielspannen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
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06:34 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Befesa Buy UBS AG
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28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
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