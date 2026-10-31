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|
31.10.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die Befesa-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Befesa-Aktie veröffentlicht.
Im Oktober 2026 haben 7 Experten die Befesa-Aktie analysiert.
6 Experten raten die Befesa-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Befesa mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 47,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Befesa auf 37,00 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|53,00 EUR
|43,24
|30.10.2026
|UBS AG
|55,00 EUR
|48,65
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|18,92
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|18,92
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|39,00 EUR
|5,41
|20.10.2026
|UBS AG
|50,00 EUR
|35,14
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|18,92
|13.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Befesa
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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29.10.26
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Analysen zu Befesa
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|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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