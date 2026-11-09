SDAX 701259 / DE0009653386
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09.11.2026 09:28:16
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.16 Prozent schwächer bei 17’815.47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89.361 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.030 Prozent fester bei 17’848.99 Punkten in den Montagshandel, nach 17’843.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17’800.17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17’848.99 Punkten verzeichnete.
SDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’098.20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SDAX mit 18’659.63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15’779.45 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 1.86 Prozent auf 21.90 EUR), EVOTEC SE (+ 1.83 Prozent auf 3.22 EUR), Befesa (+ 1.48 Prozent auf 37.70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.38 Prozent auf 13.99 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 1.21 Prozent auf 33.35 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Stabilus SE (-4.07 Prozent auf 13.66 EUR), SCHOTT Pharma (-3.22 Prozent auf 21.05 EUR), Douglas (-1.86 Prozent auf 7.93 EUR), Basler (-1.69 Prozent auf 23.30 EUR) und PVA TePla (-1.54 Prozent auf 26.86 EUR) unter Druck.
SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 90’933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.171 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel
Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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