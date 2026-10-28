Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr liege über der Markterwartung schrieb Fabian Piasta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hintergrund der Prognoseerhöhung ist eine erwartete Steuergutschrift aus den USA, mit der der Industrie-Recycler von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm profitieren dürfte./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.45 €
|
Abst. Kursziel*:
20.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.65%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
18:00
|EQS-News: FY 2026 Adj. EBITDA guidance narrowed to €260m - €270m and Critical Minerals US grant to add €26m in EBITDA in Q4 2026, resulting in a new guidance of €286m - €296m (EQS Group)
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.ch)
|
12:58
|EQS-Adhoc: Befesa S.A.: Befesa raises FY 2026 adjusted EBITDA guidance to €286–296 million due to expected contribution from Critical Materials US grant of approx. €26 million (EQS Group)
|
26.10.26
|SDAX aktuell: SDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Befesa
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|32.21
|4.73%
Aktuelle Aktienanalysen
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