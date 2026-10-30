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30.10.2026 09:28:15
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel im Minus
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.57 Prozent leichter bei 18’312.84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91.908 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.161 Prozent auf 18’388.85 Punkte an der Kurstafel, nach 18’418.50 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’302.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18’388.85 Punkten.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0.874 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 18’430.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’462.31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’855.85 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Wacker Neuson SE (+ 2.48 Prozent auf 22.70 EUR), Befesa (+ 2.28 Prozent auf 38.05 EUR), Springer Nature (+ 2.19 Prozent auf 21.00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1.50 Prozent auf 4.07 EUR) und Fielmann (+ 1.40 Prozent auf 39.80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-6.25 Prozent auf 10.50 EUR), SGL Carbon SE (-5.51 Prozent auf 5.14 EUR), Basler (-5.11 Prozent auf 23.20 EUR), SMA Solar (-4.38 Prozent auf 48.00 EUR) und PVA TePla (-4.22 Prozent auf 30.84 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 150’352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.086 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.34 zu Buche schlagen. Mit 8.67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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