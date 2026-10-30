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SDAX im Fokus 30.10.2026 09:28:15

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

HAMBORNER REIT
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Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.57 Prozent leichter bei 18’312.84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91.908 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.161 Prozent auf 18’388.85 Punkte an der Kurstafel, nach 18’418.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’302.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18’388.85 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0.874 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 18’430.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’462.31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’855.85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Wacker Neuson SE (+ 2.48 Prozent auf 22.70 EUR), Befesa (+ 2.28 Prozent auf 38.05 EUR), Springer Nature (+ 2.19 Prozent auf 21.00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1.50 Prozent auf 4.07 EUR) und Fielmann (+ 1.40 Prozent auf 39.80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-6.25 Prozent auf 10.50 EUR), SGL Carbon SE (-5.51 Prozent auf 5.14 EUR), Basler (-5.11 Prozent auf 23.20 EUR), SMA Solar (-4.38 Prozent auf 48.00 EUR) und PVA TePla (-4.22 Prozent auf 30.84 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 150’352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.086 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.34 zu Buche schlagen. Mit 8.67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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