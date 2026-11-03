Befesa 34.60 CHF -0.01% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verwerter von Industrieabfällen habe von hohen Zinkpreisen und einer Erholung der Margen in der Verwertung von Aluminium profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer Studie am Dienstag. Das habe schwache Volumina und den Kostendruck mehr als ausgeglichen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.