Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verwerter von Industrieabfällen habe von hohen Zinkpreisen und einer Erholung der Margen in der Verwertung von Aluminium profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer Studie am Dienstag. Das habe schwache Volumina und den Kostendruck mehr als ausgeglichen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Hold
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37.35 €
|
Abst. Kursziel*:
9.77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.18%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die Befesa-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
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29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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29.10.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX notiert am Mittag seitwärts (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
28.10.26
|EQS-News: FY 2026 Adj. EBITDA guidance narrowed to €260m - €270m and Critical Minerals US grant to add €26m in EBITDA in Q4 2026, resulting in a new guidance of €286m - €296m (EQS Group)
Analysen zu Befesa
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|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
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|UBS AG
|28.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
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|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
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|Deutsche Bank AG
|03.07.26
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|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
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