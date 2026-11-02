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02.11.2026 09:28:17
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind
Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.
Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0.32 Prozent auf 18’113.46 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90.364 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.080 Prozent fester bei 18’070.54 Punkten, nach 18’056.13 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’146.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18’061.63 Einheiten.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’194.70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’302.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’731.99 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.37 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.30 Prozent auf 71.90 EUR), Mutares (+ 2.67 Prozent auf 26.90 EUR), Basler (+ 2.42 Prozent auf 23.25 EUR), Befesa (+ 2.16 Prozent auf 37.80 EUR) und SGL Carbon SE (+ 1.90 Prozent auf 5.09 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Heidelberger Druckmaschinen (-3.23 Prozent auf 1.11 EUR), tonies (-1.31 Prozent auf 13.56 EUR), PNE (-1.09 Prozent auf 5.43 EUR), Springer Nature (-0.97 Prozent auf 20.40 EUR) und MBB SE (-0.94 Prozent auf 190.20 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 87’211 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 5.097 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.31 zu Buche schlagen. Mit 8.67 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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