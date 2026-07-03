Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal am 29. Juli dürften eine ähnliche Geschäftsentwicklung wie zum Jahresauftakt belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz sollte stagniert haben und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 6 Prozent gestiegen sein./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Hold
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30.55 €
|
Abst. Kursziel*:
14.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.54%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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