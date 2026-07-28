Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Resultate des IT-Dienstleisters seien sehr stark ausgefallen und mündeten in erhöhte Jahresziele, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der guten Dynamik und der historisch gesehen weit unterdurchschnittlichen Bewertung zähle die Aktie weiterhin zu seinen Top-Favoriten unter den Nebenwerten./rob/edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.44 €
|
Abst. Kursziel*:
38.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.38%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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