06.02.2026 10:06:37

Bechtle Buy

Bechtle
35.44 CHF -7.55%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein schwieriges Jahr mit einem Rekordquartal abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse am Freitag nach den Zahlen. Er sieht darin insbesondere auch einen positiven Trend für das erste Quartal. Für das Gesamtjahr ist er optimistisch, wies allerdings darauf hin, dass das Management mögliche Lieferengpässe als Risiko betont habe./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.36 € 		Abst. Kursziel*:
35.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.44%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

