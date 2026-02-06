Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein schwieriges Jahr mit einem Rekordquartal abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse am Freitag nach den Zahlen. Er sieht darin insbesondere auch einen positiven Trend für das erste Quartal. Für das Gesamtjahr ist er optimistisch, wies allerdings darauf hin, dass das Management mögliche Lieferengpässe als Risiko betont habe./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.36 €
|
Abst. Kursziel*:
35.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.44%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
