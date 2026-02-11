Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen von 50,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 reduziert, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends seien gut, allerdings dürften die hohen Preise für Speicherchips das Erholungspotenzial begrenzen. Die langfristige Entwicklung des IT-Dienstleisters schätze er aber weiterhin positiv ein./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
47.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.02 €
|
Abst. Kursziel*:
39.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.87%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
09.02.26