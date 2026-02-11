Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'577 0.2%  SPI 18'747 0.3%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 25'211 1.4%  Euro 0.9146 -0.2%  EStoxx50 6'083 0.8%  Gold 5'071 -0.3%  Bitcoin 52'174 1.0%  Dollar 0.7700 -0.2%  Öl 69.1 -0.7% 
12.02.2026

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen von 50,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 reduziert, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends seien gut, allerdings dürften die hohen Preise für Speicherchips das Erholungspotenzial begrenzen. Die langfristige Entwicklung des IT-Dienstleisters schätze er aber weiterhin positiv ein./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
47.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.02 € 		Abst. Kursziel*:
39.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.87%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

