LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bechtle auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst James Goodman hält es laut einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Software- und IT-Dienstleistungsbranche für unwahrscheinlich, dass das erste Quartal die positive Dynamik der Fundamentaldaten und Aktienkurse wichtiger Jahresauftaktgewinner (etwa SAP) ins Gegenteil verkehren könnte. Zum IT-Dienstleister Bechtle, der seine Zahlen am 8. Mai veröffentlichen will, schrieb Goodman: Er erwarte trotz des optimistischen Grundtons des Managements über einen starken Januar und einen zufriedenstellenden Februar rückläufige Gewinne im ersten Quartal./ck/he;