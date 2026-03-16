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TecDAX im Blick 16.03.2026 15:58:25

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

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Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.65 Prozent tiefer bei 3’551.27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 542.372 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.160 Prozent auf 3’580.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’574.39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3’581.87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’545.48 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’654.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der TecDAX mit 3’534.52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’773.35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2.01 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3’858.70 Punkten. Bei 3’510.62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 5.12 Prozent auf 82.10 EUR), AIXTRON SE (+ 3.01 Prozent auf 33.58 EUR), 1&1 (+ 2.41) Prozent auf 23.35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.92 Prozent auf 61.15 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.71 Prozent auf 143.00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen ATOSS Software (-3.69 Prozent auf 81.00 EUR), IONOS (-2.87 Prozent auf 22.00 EUR), TeamViewer (-2.84 Prozent auf 4.52 EUR), Bechtle (-2.46 Prozent auf 30.92 EUR) und United Internet (-2.05 Prozent auf 25.80 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2’316’520 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 194.328 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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