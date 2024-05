LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bechtle von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach dem schwierigen ersten Quartal seien die Jahresziele nur um so ambitionierter geworden, schrieb Analyst Orson Rout in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts./ag/ngu;