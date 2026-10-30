Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zu einem gewonnenen Glyphosat-Prozess im US-Bundesstaat Missouri verwies Richard Vosser am Freitag darauf, dass es der erste seit dem wegweisenden, gewonnenen Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht im Juni sei. Er sieht darin einen weiteren Schritt zur Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter. Die noch ausstehende richterliche Entscheidung über einen Sammelvergleich dürfte nun bald fallen. Vosser erwartet eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49.68 €
|
Abst. Kursziel*:
22.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
09:39
|JP Morgan Chase & Co. verleiht Bayer-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|26.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
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