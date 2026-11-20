Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 54,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'036 Punkten steht. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 53,76 EUR. Bei 54,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 535'074 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 6,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 104,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 03.11.2026. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Bayer.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bayer-Aktie fester: FDA gibt grünes Licht für Asundexian