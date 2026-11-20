Heute vor 1 Jahr wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26.99 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37.058 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’026.31 EUR, da sich der Wert einer Bayer-Aktie am 19.11.2026 auf 54.68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102.63 Prozent vermehrt.

Bayer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54.96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch