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Im Plus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,57 Prozent höher bei 59.693,83 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 58.768,28 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -14,8 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 2,10 Prozent auf 39,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 40,61 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.617,70 US-Dollar) geht es um 3,59 Prozent auf 1.675,83 US-Dollar nach oben.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,73 Prozent auf 198,08 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 194,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,46 Prozent auf 0,9234 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 0,9102 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 3,81 Prozent auf 475,69 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 458,24 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1437 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1431 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1277 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1283 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3044 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Binancecoin-Kurs 1,08 Prozent stärker bei 544,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 538,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0544 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0549 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 70,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (68,86 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,78 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Avalanche-Kurs um 0,96 Prozent auf 6,587 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,524 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,555 US-Dollar am Vortag auf 8,564 US-Dollar nach oben (0,11 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,28 Prozent auf 0,6437 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6520 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.