Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’413 -0.4%  SPI 20’325 -0.4%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’454 0.6%  Euro 0.9399 0.2%  EStoxx50 6’552 0.1%  Gold 4’344 -0.2%  Bitcoin 51’031 -1.1%  Dollar 0.8136 -0.1%  Öl 88.6 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Bill Ackman zieht sich zurück: Hertz-Aktie stürzt ab
Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

1’015.80
CHF
10.40
CHF
1.03 %
10:13:38
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 07:00:13

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1018.20 CHF 3.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1166 auf 1233 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik nehme beim Zahlungsabwickler zu, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu den Halbjahreszahlen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’233.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’055.20 € 		Abst. Kursziel*:
16.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’083.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.83%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen