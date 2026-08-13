Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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14.08.2026 07:00:13
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1018.20 CHF 3.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1166 auf 1233 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik nehme beim Zahlungsabwickler zu, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu den Halbjahreszahlen./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’233.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’055.20 €
|
Abst. Kursziel*:
16.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’083.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.83%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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