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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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14.07.2026 12:11:36

Bayer Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King schaute sich die Bewertung der Leverkusener angesichts gesunkener Risiken aus den Glyphosat-Prozessen noch einmal an. Nach dem positiven Entscheid des Supreme Court der USA fehle nun noch grünes Licht für den ausgehandelten Vergleich. Pitman-King weist zudem auf bessere Geschäftsaussichten für das Agrarchemiegeschäft hin./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bayer Overweight
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Overweight 		Kurs aktuell:
50.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
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12:11 Bayer Overweight Barclays Capital
13.07.26 Bayer Buy UBS AG
13.07.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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