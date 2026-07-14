Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King schaute sich die Bewertung der Leverkusener angesichts gesunkener Risiken aus den Glyphosat-Prozessen noch einmal an. Nach dem positiven Entscheid des Supreme Court der USA fehle nun noch grünes Licht für den ausgehandelten Vergleich. Pitman-King weist zudem auf bessere Geschäftsaussichten für das Agrarchemiegeschäft hin./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49.89 €
|
Abst. Kursziel*:
20.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.71%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
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