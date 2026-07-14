LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King schaute sich die Bewertung der Leverkusener angesichts gesunkener Risiken aus den Glyphosat-Prozessen noch einmal an. Nach dem positiven Entscheid des Supreme Court der USA fehle nun noch grünes Licht für den ausgehandelten Vergleich. Pitman-King weist zudem auf bessere Geschäftsaussichten für das Agrarchemiegeschäft hin./ag/gl;