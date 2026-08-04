Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie im Blick
|
04.08.2026 15:52:45
Bayer-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
DZ BANK hat eine eingehende Analyse der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Peter Spengler attestierte dem Chemie- und Pharmakonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung sowie Fortschritte beim Schuldenabbau und den US-Rechtsrisiken. Er hob seine Gewinnschätzungen an und berücksichtigte in seinem Modell ausserdem eine niedrigere Nettofinanzverschuldung.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 15:36 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3.1 Prozent auf 48.58 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1’966’869 Bayer-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 31.6 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
15:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Bayer-Aktie fester: Gericht verschiebt Anhörung zum Glyphosat-Vergleich (Dow Jones)
|
06.08.26
|Bayer und Glyphosat-Kläger wollen Termin für US-Vergleichsanhörung verschieben (AWP)
Analysen zu Bayer
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.