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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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Aktie im Blick 04.08.2026 15:52:45

Bayer-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Bayer-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

DZ BANK hat eine eingehende Analyse der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Bayer
47.01 CHF 2.39%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Peter Spengler attestierte dem Chemie- und Pharmakonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung sowie Fortschritte beim Schuldenabbau und den US-Rechtsrisiken. Er hob seine Gewinnschätzungen an und berücksichtigte in seinem Modell ausserdem eine niedrigere Nettofinanzverschuldung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 15:36 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3.1 Prozent auf 48.58 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1’966’869 Bayer-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 31.6 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2095 18.12.2026 151638306
Long 12.1423 18.12.2026 155003797
Long 57.837 18.09.2026 157965326
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1625 10.53 158162027
Long 11.0166 5.55 159380265
Long 16.4789 2.58 159476102
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7755 11.38 158162486
Short 10.2535 6.59 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.98 133085688
Long 8 -12.48 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Bayer Buy UBS AG
05.08.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’196.05 19.75 SQBAIU
Short 15’506.89 13.96 SIBJOU
Short 16’092.22 8.91 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’586.82 07.08.2026 16:04:35
Long 14’005.37 19.23 SRB8KU
Long 13’702.27 13.83 SPB50U
Long 13’121.92 8.91 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 46.67 3.73% Bayer

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