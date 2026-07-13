Bayer 46.04 CHF -0.72% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem positiven Urteil des Supreme Court der USA liege der Fokus nun auf den nächsten Schritten im Gesamtkomplex Glyphosat, schrieb Matthew Weston am Freitag. Spannend werde jetzt die Anhörung für eine endgültige Genehmigung eines Sammelvergleichs am 19. August./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.