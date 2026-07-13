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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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13.07.2026 12:27:16

Bayer Buy

Bayer
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem positiven Urteil des Supreme Court der USA liege der Fokus nun auf den nächsten Schritten im Gesamtkomplex Glyphosat, schrieb Matthew Weston am Freitag. Spannend werde jetzt die Anhörung für eine endgültige Genehmigung eines Sammelvergleichs am 19. August./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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07:00 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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