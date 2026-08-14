Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’354 -0.8%  SPI 20’265 -0.7%  Dow 53’767 -0.1%  DAX 26’420 0.5%  Euro 0.9399 0.2%  EStoxx50 6’539 -0.1%  Gold 4’382 0.7%  Bitcoin 50’885 -1.3%  Dollar 0.8118 -0.3%  Öl 87.6 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
CXMT wird zu Chinas wertvollstem börsennotierten Unternehmen
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Stadler Rail investiert Millionen in Stahlgiesserei Biel - Aktie gewinnt
Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 47,66 EUR ab.

Bayer
44.72 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 47,66 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'501 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 47,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 326'741 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 11,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,91 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bayer-Aktie fester: Gericht verschiebt Anhörung zum Glyphosat-Vergleich

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2883 18.12.2026 153637910
Long 12.0832 18.12.2026 153820983
Long 444.5865 18.09.2026 157965327
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3291 10.35 159110318
Long 12.1472 4.62 158162026
Long 20.2085 1.35 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9856 11.18 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.78 133085688
Long 8 -11.17 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten