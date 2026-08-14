Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 47,66 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'501 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 47,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 326'741 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 11,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,91 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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