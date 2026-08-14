Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 47,66 EUR ab.
Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 47,66 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'501 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 47,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 326'741 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 11,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,91 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie fester: Gericht verschiebt Anhörung zum Glyphosat-Vergleich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer gibt am Freitagvormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)