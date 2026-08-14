Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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14.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer gibt am Freitagvormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 47,63 EUR.
Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 47,63 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'469 Punkten steht. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,50 EUR ab. Bei 47,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 70'008 Aktien.
Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 13,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Abschläge von 45,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.87 Mrd. EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,48 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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