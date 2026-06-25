Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sei ein großer Schritt, eine Dekade der Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat zu beenden, schrieb James Quigley am Donnerstag. Er geht davon aus, dass der verhandelte Durnell-Fall als Präzedenzfall das Risiko aus Klagen wegen fehlender Krebs-Hinweise enorm begrenzt. Es gebe jedoch weiterhin Unsicherheit hinsichtlich des parallel laufenden Vergleichsangebots./ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.18 €
|
Abst. Kursziel*:
16.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.23%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
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