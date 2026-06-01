Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus über Nacht eingereichten Schriftsätzen gehe hervor, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern einen zweigleisigen Ansatz verfolge, um die Glyphosat-Sammelklage in den USA an das Bezirksgericht im Bundesstaat Missouri zurückzuverweisen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.71 €
|
Abst. Kursziel*:
45.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.24%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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