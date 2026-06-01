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05.06.2026 12:32:44

Bayer Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus über Nacht eingereichten Schriftsätzen gehe hervor, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern einen zweigleisigen Ansatz verfolge, um die Glyphosat-Sammelklage in den USA an das Bezirksgericht im Bundesstaat Missouri zurückzuverweisen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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