T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

Erwartungen im Überblick 10.02.2026 13:01:00

Ausblick: T-Mobile US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: T-Mobile US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

T-Mobile US vor Zahlenvorlage - das erwarten Experten.

T-Mobile US
151.14 CHF -0.16%
T-Mobile US äussert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,05 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,57 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,90 USD je Aktie, gegenüber 9,66 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 88,13 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 81,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

