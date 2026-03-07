Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Toncoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Toncoin Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 3.041 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 328.86 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 06.03.2026 441.02 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1.341 USD lag. Die Abnahme von 1’000 USD zu 441.02 USD entspricht einer negativen Performance von 55.90 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1.202 USD. Bei 4.105 USD erreichte Toncoin am 31.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
