So viel Verlust hätte ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr bedeutet

Hedera wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.2379 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10’000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42’032.04 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 06.03.2026 gerechnet (0.097556 USD), wäre das Investment nun 4’100.47 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 59.00 Prozent.

Bei 0.078263 USD erreichte HBAR am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 27.07.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net