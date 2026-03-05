Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag

So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.41 Prozent höher bei 5’894.91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.862 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.060 Prozent auf 5’867.39 Punkte an der Kurstafel, nach 5’870.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5’825.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’914.11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3.15 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 5’925.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’723.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’489.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0.761 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’199.78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’736.80 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 2.89 Prozent auf 145.90 EUR), Airbus SE (+ 1.95 Prozent auf 180.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.79 Prozent auf 33.59 EUR), Infineon (+ 1.59 Prozent auf 44.65 EUR) und BASF (+ 1.54 Prozent auf 46.86 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.51 Prozent auf 46.43 EUR), Siemens (-0.67 Prozent auf 231.35 EUR), Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’628.50 EUR), Bayer (-0.32 Prozent auf 37.28 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.17 Prozent auf 5.44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’760’711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 447.779 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.43 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

