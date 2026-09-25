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28.09.2026 10:34:39

BASF Buy

BASF
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auch ohne einen Deal mit Evonik sei nun der "Geist aus der Flasche", schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar in Anspielung an die Bestätigung der Gespräche und den Song von Christina Aguilera. Bei einem Übernahmepreis von 25 Euro je Aktie würde BASF ein Äquivalent von etwa 35 Prozent seines eigenen Marktwertes bezahlen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
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