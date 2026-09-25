BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auch ohne einen Deal mit Evonik sei nun der "Geist aus der Flasche", schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar in Anspielung an die Bestätigung der Gespräche und den Song von Christina Aguilera. Bei einem Übernahmepreis von 25 Euro je Aktie würde BASF ein Äquivalent von etwa 35 Prozent seines eigenen Marktwertes bezahlen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.43 €
|
Abst. Kursziel*:
18.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.25%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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