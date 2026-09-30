BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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30.09.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 50,67 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 50,67 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'568 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 50,93 EUR. Bei 50,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 99'846 BASF-Aktien den Besitzer.
Bei 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 8,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die BASF-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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