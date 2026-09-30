BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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30.09.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 50,41 EUR.
Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 50,41 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'352 Punkten liegt. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,93 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 248'612 BASF-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,71 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Am 15.07.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,78 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 17.21 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.
Die BASF-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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