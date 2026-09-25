BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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28.09.2026 07:03:29
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnete am Wochenende eine mögliche Kombination mit Evonik durch, wie er am Montag schrieb. Die reinen Zahlen erschienen attraktiv, die Anlagestory würde allerdings grundsätzlich komplexer./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
50.45 €
|
Abst. Kursziel*:
20.91%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
50.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.91%
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Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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