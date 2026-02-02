BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 48 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.12 €
|
Abst. Kursziel*:
23.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.63%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
10:56
|BASF-Aktie im Aufwind: Warum das Rückkauf-Update heute beflügelt (finanzen.net)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
06:00
|EU must reform ‘obsolete’ emissions trading system, warns BASF boss (Financial Times)
|
09.02.26
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Montagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
09.02.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu BASF
|10:32
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45.88
|5.74%
