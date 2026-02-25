BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Mit seiner nach Eckdaten reduzierten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 liege er um drei Prozent unter dem Konsens, schrieb James Hooper in seinem Ausblick am Mittwochabend. In der Bewertung werde dies aber von einer verbesserten Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Chemiekonzern ausgeglichen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
48.95 €
|
Abst. Kursziel*:
8.27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
48.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.30%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Analysen zu BASF
|07:07
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
