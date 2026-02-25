Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 07:07:42

BASF Outperform

BASF
44.77 CHF -0.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Mit seiner nach Eckdaten reduzierten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 liege er um drei Prozent unter dem Konsens, schrieb James Hooper in seinem Ausblick am Mittwochabend. In der Bewertung werde dies aber von einer verbesserten Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Chemiekonzern ausgeglichen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
48.95 € 		Abst. Kursziel*:
8.27%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
48.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.30%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:07 BASF Outperform Bernstein Research
17.02.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 BASF Neutral UBS AG
10.02.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 BASF Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
