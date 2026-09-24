|Wertzuwachs oder -verlust?
|
24.09.2026 19:43:08
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in USD Coin Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1.000 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in USDC investiert worden wären, hätte man nun 9’999.70 USD Coin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.09.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 0.9997 USD 9’996.90 USD wert gewesen. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’996.90 USD entspricht einer negativen Performance von 0.03 Prozent.
Am 31.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9995 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1.000 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’704.14815
|0.12%
|Handeln
|Vision
|0.03745
|2.14%
|Handeln
|Ethereum
|2’213.48762
|-0.14%
|Handeln
|Ripple
|1.26154
|1.88%
|Handeln
|Solana
|96.65456
|1.87%
|Handeln
|Cardano
|0.20348
|3.43%
|Handeln
|Polkadot
|0.96239
|6.01%
|Handeln
|Chainlink
|10.69825
|4.95%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.27%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|4.13%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren