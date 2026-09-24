So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert

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Vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1.000 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in USDC investiert worden wären, hätte man nun 9’999.70 USD Coin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.09.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 0.9997 USD 9’996.90 USD wert gewesen. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’996.90 USD entspricht einer negativen Performance von 0.03 Prozent.

Am 31.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9995 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net