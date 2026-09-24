|Performance-Check
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24.09.2026 19:43:08
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Solana verlieren können.
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Solana wurde am 23.09.2025 zu einem Wert von 214.09 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 0.4671 Solana in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.09.2026 bei einem SOL-USD-Kurs von 114.86 USD 53.65 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 46.35 Prozent verkleinert.
Am 06.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 02.10.2025 bei 234.74 USD.
Redaktion finanzen.net
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