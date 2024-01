NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach aktuellen Daten des US-Forschungs- und Analytik-Dienstleisters Iqvia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Das Umsatzwachstum des Brustkrebs-Medikaments Enhertu im November habe sich im Vergleich zum Vormonat verlangsamt, während im Oktober noch eine Beschleunigung beobachtet worden sei, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;