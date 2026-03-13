Allianz Aktie 51721354 / US0188201000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Umstrukturierung
|
13.03.2026 06:41:00
Allianz-Aktie im Minus: Konzern stellt Vorstand neu auf
Die Allianz SE ordnet ihren Vorstand mit Wirkung zum 1. Januar 2027 neu.
Im Zuge dieser Neubesetzung kommt es zu einer Umverteilung der Ressorts innerhalb des bestehenden Gremiums. Renate Wagner übernimmt künftig die Verantwortung für Deutschland, die Schweiz sowie Zentral- und Osteuropa, während sie weiterhin die Bereiche "People & Culture" sowie "Mergers & Acquisitions" leitet. Das globale Privatkundengeschäft in der Schaden- und Unfallversicherung (Global Property & Casualty Retail) wird künftig an Sirma Boshnakova berichten, die bereits West- und Südeuropa sowie Allianz Direct und Allianz Partners verantwortet. Zudem wurde laut Allianz das Mandat der Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre vorzeitig um fünf Jahre bis Ende 2031 verlängert.
Die Allianz-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 350,60 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
12.03.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.03.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26