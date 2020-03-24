|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 07:43:57
Assicurazioni Generali Overweight
Assicurazioni Generali
34.52 EUR 0.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach Halbjahreszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Farooq Hanif hob seine Gewinnerwartungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an, nachdem der Versicherer besser abgeschnitten habe als gedacht. Generali habe auch weiterhin das Potenzial, die Markterwartungen zu übertreffen./rob/mis/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 17:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.02 €
|
Abst. Kursziel*:
14.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.98%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
