Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach Halbjahreszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Farooq Hanif hob seine Gewinnerwartungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an, nachdem der Versicherer besser abgeschnitten habe als gedacht. Generali habe auch weiterhin das Potenzial, die Markterwartungen zu übertreffen./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 17:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST



