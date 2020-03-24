Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’067 0.5%  SPI 16’781 0.5%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’517 0.6%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 5’457 0.4%  Gold 3’343 0.2%  Bitcoin 95’977 0.3%  Dollar 0.8059 -0.3%  Öl 66.4 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Lilium-Aktie knickt nach Rally ein: Insolvenzverwalter mit Blick auf Rettung zurückhaltend
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen
GLKB-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr 2025
Goldpreis: Gespanntes Warten auf Trump-Putin-Treffen in Alaska
Suche...

Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

12.27
CHF
-5.78
CHF
-32.00 %
24.03.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.08.2025 07:43:57

Assicurazioni Generali Overweight

Assicurazioni Generali
34.52 EUR 0.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach Halbjahreszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Farooq Hanif hob seine Gewinnerwartungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an, nachdem der Versicherer besser abgeschnitten habe als gedacht. Generali habe auch weiterhin das Potenzial, die Markterwartungen zu übertreffen./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 17:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34.02 € 		Abst. Kursziel*:
14.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.98%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse